Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише 24 канал. Він запевнив, що Збройні Сили України тримають свої позиції.

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Наші військові та влада області враховують усі ризики. На деяких напрямках вже вдалося відтіснити окупантів подалі від Харкова.

Це і Дергачівський напрямок, і Роганський. Водночас ми чудово розуміємо, на що здатен ворог, його маневри, перегрупування. І, звичайно, що наші Збройні сили до цього всіляко готуються,

– наголосив голова ОВА.

Загалом у Харківській області найактивнішою точкою є Ізюм. Там росіяни намагаються сконцентрувати велику кількість своєї техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Українські військові ведуть там героїчні бої, а ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки та живої сили.

До теми дивіться відео про те, що окупанти майже повністю розбомбили село на Харківщині: