Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет 24 канал. Он заверил, что Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции.

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Наши военные и власти области учитывают все риски. На некоторых направлениях уже удалось оттеснить оккупантов подальше от Харькова.

Это и Дергачевское направление, и Роганское. В то же время, мы прекрасно понимаем, на что способен враг, его маневры, перегруппировки. И, конечно, что наши Вооруженные силы к этому всячески готовятся,

– подчеркнул глава ОВА.

В Харьковской области наиболее активной точкой является Изюм. Там россияне пытаются сконцентрировать большое количество своей техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Украинские военные там ведут героические бои, а враг теряет большое количество самолетов, бронированной техники и живой силы.