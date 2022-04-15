Росіяни обстріляли Золочівську та Дергачівську громади Харківщини: є загиблі та поранені

Російські війська 15 квітня знову обстріляли населені пункти Золочівської та Дергачівської громад, що у Харківській області. Загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.

Про жахливі наслідки обстрілу розповів голова Золочева Віктор Коваленко. Він зазначив, що найбільше постраждали села Уди, Лютівка та Олександрівка.

Актуально Серед харків'ян тепер нема лояльного ставлення росіян, – Терехов

Розбиті багато будинків, пошкоджене підприємство

В Удах пошкоджено кілька будинків, сильні руйнування – у місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали і тварини.

Вранці й практично цілий день з території Росії артилерія та "Гради" обстрілювали село Лютівка. Пожежа була у школі. Також обстріляли Олександрівку, але, на щастя, там без серйозних пошкоджень,

– повідомив Коваленко.

Загинув 51-річний місцевий житель, також поранення отримав староста одного з округів. На Дергачівщині жертвою обстрілу став житель Солоницівської громади, ще двоє людей були поранені, інформують ЗМІ.

Радимо переглянути: яка ситуація в Харкові