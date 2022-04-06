Росіяни ракетами обстріляли Лозівську громаду на Харківщині

Окупанти продовжують руйнувати населені пункти на Харківщині. Ввечері 6 квітня загарбники атакували Лозову.

Про це розповів міський голова Лозової Сергій Зеленський. Він розповів, що місто намагається виконувати повсякденну роботу й розв'язувати питання переселенців, відновлювати житловий фонд.

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"Вечір тихим не вдався. Лозівську громаду обстріляли з ракет. Слава Богу, що обійшлось без людських жертв", – повідомив мер.

Сергій Зеленський про обстріл Лозової: дивіться відео

Людей просять евакуюватися

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликає мешканців міст Барвінкове та Лозова евакуюватися через загрозу обстрілів. Виїхати з населених пунктів можна потягами. Синєгубов зазначив, що наразі влада не проводить централізованих евакуацій у Харкові.