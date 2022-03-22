У декількох школах та дитсадках розбиті вікна

Про це повідомили у Лозівській міськраді. Внаслідок обстрілу міста поранення отримали 8 цивільних людей.

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На щастя, серед постраждалих немає дітей.

Окупанти завдали авіаударів та зруйнували близько 20 будинків у приватному секторі. Вибуховою хвилею розбило вікна у декількох школах та дитсадках Лозової.

Слід зауважити, що в Лозовій відновили роботу котелень, які тимчасово зупинили після вибухів.

Обстріл Лозової: коротко

Російські війська завдали чотирьох ударів близько 15:40. Зважаючи на те, що у Лозовій немає військових об'єктів, ворог свідомо гатив по цивільних.

Окупанти стріляли по приватному сектору та залізниці, де біженці чекали відправлення на Львів та Полтаву.

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