У декількох школах та дитсадках розбиті вікна
Про це повідомили у Лозівській міськраді. Внаслідок обстрілу міста поранення отримали 8 цивільних людей.
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На щастя, серед постраждалих немає дітей.
Окупанти завдали авіаударів та зруйнували близько 20 будинків у приватному секторі. Вибуховою хвилею розбило вікна у декількох школах та дитсадках Лозової.
Слід зауважити, що в Лозовій відновили роботу котелень, які тимчасово зупинили після вибухів.
Обстріл Лозової: коротко
- Російські війська завдали чотирьох ударів близько 15:40. Зважаючи на те, що у Лозовій немає військових об'єктів, ворог свідомо гатив по цивільних.
- Окупанти стріляли по приватному сектору та залізниці, де біженці чекали відправлення на Львів та Полтаву.
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