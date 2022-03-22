Ворог обстріляв залізницю

Про черговий цинічний обстріл російських військових повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ворог завдав ракетних ударів по Павлограду.

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Російська орда обстріляла залізницю. Повідомляється, що через ракетний удар зруйноване залізничне полотно та колії.

Також внаслідок удару з рейок зійшли 15 вантажних вагонів. Через обстріл, на жаль, загинула одна людина.

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