Ворог обстріляв залізницю
Про черговий цинічний обстріл російських військових повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ворог завдав ракетних ударів по Павлограду.
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Російська орда обстріляла залізницю. Повідомляється, що через ракетний удар зруйноване залізничне полотно та колії.
Також внаслідок удару з рейок зійшли 15 вантажних вагонів. Через обстріл, на жаль, загинула одна людина.
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