Пряме влучання: на Харківщині FPV-дрон поцілив у вагон електропотяга і вбив пасажира

Під час масованого обстрілу України 24 березня російський дрон вдарив по електропотягу в Харківській області. Унаслідок атаки загинула людина, є й постраждалі.

Про трагічні наслідки атаки повідомили в місцевій прокуратурі.

Що відомо про удар по потягу на Харківщині?

Атака сталася близько 5:20, тоді сталося пряме влучання ворожого FPV-дрона в електропотяг сполученням Слатине – Харків.

Вагон поїзда, що став мішенню росіян, у той момент перебував на станції Слатине.

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес,

– зазначили в прокуратурі.

Там додали, що на місці події наразі працюють усі відповідні служби. Водночас розпочалося досудове розслідування справи, яку кваліфікують як воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

До слова, окупанти останнім часом суттєво посилили обстріли об'єктів залізничної інфраструктури. Удари дедалі частіше припадають і на потяги. Зокрема, 14 березня дрон "Герань-2" вдарив по приміському пасажирському потягу в Сумській області, спричинивши пожежу.

Моніторингові ресурси також писали про ймовірні загрози атак на залізничні вокзали у Києві та Львові. Цю інформацію прокоментували в Укрзалізниці. Зазначимо й те, що компанія змінила правила курсування потягів під час повітряних тривог, тож тепер у разі загроз обстрілу не виключається евакуація пасажирів з поїздів.

