6-месячная девочка погибла в тройном ДТП на Харьковщине – видео с места происшествия

В ДТП на Харьковщине произошла жуткая автокатастрофа. В результате столкновения машин погиб младенец.

По предварительной информации, на трассе М-03 возле села Волохов Яр не разминулись автомобили Toyota и "ГАЗель". От удара одно авто отбросило на грузовик MAN.

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Ребенка везли без автокресла

Известно, что за рулем Toyota находилась 34-летняя женщина. Ее 6-месячная дочь лежала в салоне на заднем сиденье.

В автомобиле не было автокресла или люльки. Поэтому, когда на пути от Изюма в Чугуев произошла авария, девочка получила травму головы.

Повреждения у ребенка были слишком серьезными. Девочка скончалась на месте ДТП.

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Состояние других пострадавших

У водительницы Toyota диагностировали перелом носа и ушиб челюсти. Ее доставили в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.

51-летний водитель "Газели" отделался несколькими ушибами и отказался ехать в больницу. О состоянии здоровья водителя грузовика пока ничего не известно.

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Почему нужны автокресла

Согласно Правилам дорожного движения, в Украине детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров нужно перевозить в автомобилях со специальными удерживающими устройствами. Однако часто водители пренебрегают установкой автокресел.

Многочисленные исследования доказали, что ни базовые ремни безопасности в салоне, ни руки родителей не смогут спасти ребенка от травм в случае ДТП. Автокресло же защитит и от бокового удара, и от вылета через лобовое стекло.

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