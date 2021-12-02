Амнистировали водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП в Харькове

Московский районный суд Харькова вынес вердикт по делу смертельного ДТП. Освободили от наказания водителя грузовика, которого обвиняли в совершении аварии, приведшей к гибели другого водителя.

Эта трагедия случилась еще 5 ноября 2016 года на перекрестке проспекта Ландау и улицы Халтурная. Тогда водитель бетономешалки КамАЗ столкнулся с легковым ВАЗ.

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Взыскали немалую компенсацию

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 4 годам заключения с 2-летним запретом управлять транспортом. Однако его освободили от основного и дополнительного наказания по закону Украины "Об амнистии в 2016 году".

А вот с компании "Автобуд-350", которой принадлежит бетоносмеситель, решили взыскать почти 254 тысячи компенсации – за моральный и материальный ущерб. Этот вердикт могут обжаловать в апелляции в течение 30 дней.

Летел на красный свет

Следователи установили, что нарушил правила именно водитель грузовика. Он якобы вылетел на перекресток, когда на светофоре был красный свет.

Однако во время рассмотрения дела подозреваемый уроженец Ивано-Франковщины не признал свою вину. Мол, не видел автомобиль перед столкновением.

Однако он не возразил, что не тормозил на стоп-линии и выехал на перекресток. Это нарушение он объяснил тем, что "все так делают". Он попросил амнистию, потому что воспитывает малолетнюю дочь.

Грузовик и легковушка после жесткого столкновения: смотрите видео



На фото и видео с места было заметно, что после столкновения легковушка была абсолютно разбита. А вот грузовик не так сильно пострадал. У нее лишь немного деформировалась передняя часть.