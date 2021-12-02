Ця трагедія трапилася ще 5 листопада 2016 року на перехресті проспекту Ландау та вулиці Халтурна. Тоді водій бетономішалки КАМАЗ зіткнувся з легковим ВАЗ.

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Стягнули чималу компенсацію

Суд визнав фігуранта винним і засудив до 4 років ув'язнення з 2-річною забороною керувати транспортом. Однак його звільнили від основного та додаткового покарання за законом України "Про амністію у 2016 році".

А ось із компанії "Автобуд-350", якій належить бетонозмішувач, вирішили стягнути майже 254 тисячі компенсації – за моральну та матеріальну шкоду. Цей вердикт можуть оскаржити в апеляції впродовж 30 днів.

Летів на червоне світло

Слідчі встановили, що порушив правила саме керманич вантажівки. Він нібито вилетів на перехрестя, коли на світлофорі було червоне світло.

Проте під час розгляду справи підозрюваний уродженець Івано-Франківщини не визнав свою провину. Мовляв, не бачив автомобіль перед зіткненням.

Проте він не заперечив, що не гальмував на стоп-лінії та виїхав на перехрестя. Це порушення він пояснив тим, що "всі так роблять". Він попросив амністію, бо виховує малолітню доньку.

Вантажівка та легковик після жорсткого зіткнення: дивіться відео

На фото та відео з місця було помітно, що після зіткнення легковик абсолютно розтрощився. А ось вантажівка не так сильно постраждала. У неї лише трішки деформувалась передня частина.