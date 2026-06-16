Россия ночью атаковала один из городов в Харьковской области: есть пострадавшие, в том числе – дети
В ночь на 16 июня российские беспилотники атаковали Балаклию в Харьковской области. Есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Последствия атаки на Харьковскую область
В результате российского удара беспилотниками в Балаклее зафиксированы возгорания в четырех частных жилых домах и подвальном помещении. Кроме того, загорелись гражданские автомобили, хозяйственные постройки и гараж.
К сожалению, есть 8 пострадавших, среди них – 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Синегубов подчеркнул, что в настоящее время на местах попаданий работают соответствующие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.
Какие города недавно атаковала Россия?
В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный обстрел, атаковав Харьков, Днепр и Киев.
В Киеве повреждены Киево-Печерская лавра, "Мистецький арсенал" и киностудия имени Довженко. Кроме того, пострадали жилые дома практически в каждом районе столицы.
Число погибших возросло до 5 человек, а 38 человек получили ранения. Среди них – двое детей 5 и 6 лет и женщина на 31-й неделе беременности.
Ударные беспилотники врага нанесли удар по Харьковскому художественному музею, который еще называют одним из старейших музеев Украины. После прицельного попадания на объекте вспыхнул пожар – спасатели пытались его ликвидировать 4 часа.
В Днепре оккупанты повредили Дом органной и камерной музыки, а также уникальный концертный орган.