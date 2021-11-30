"Белочка Алиса": адвокат рассказал о 3-летней погибшей в ДТП с грузовиком в Харькове

В Харькове на объездной произошло жуткое ДТП, которое унесло жизнь 49-летней бабушки и ее 3-летней внучки. Адвокат семьи рассказал о ребенке словами ее матери. Девочка была очень веселой, умной и маминой "белочкой".

Внучка с бабушкой на момент аварии находились в такси, которое раздавил грузовик. Вместе с ними погиб водитель этой машины. Известно, что у мужчины тоже осталась 4-летняя дочь.

Обратите внимание Водитель грузовика, который раздавил такси в Харькове, признался, что употреблял наркотики

"Моя белочка Алиса"

Женщина, потерявшая в аварии дочь и мать рассказала о погибших. Она говорит, что ее Алиса была очень умной и это замечали в детском саду. Мать тепло называет ее "белочкой".

Это любовь всей моей жизни, моя булочка белочка Алиса, ей было три года. Она была очень умной, веселой, любила свой детский сад. В садике говорили что это единственный ребёнок который думает, а потом осознанно отвечает на вопрос, любила книжки чтоб ей читали и сама сочинять сказки. Мы всегда играли в игру которую она придумала втроём клали руки друг га друга делали три взмаха и говорили семья !!!!

– передает слова матери адвокат.

Адвокат Евгений говорит, что женщина переживает страшную потерю. В один момент оборвалась жизнь обоих близких людей – матери и дочери. Про свою маму Аллу женщина тоже рассказывает очень тепло. Она была ей другом и очень позитивным человеком. Свою внучку Алла называла подарком на день рождения. Ведь празднуют они его с разницей в один день.

Текст публикации Евгения Мельниченко:

Очередное трагическое ДТП в Харькове…

Вроде бы каждый день видишь это, но в этот раз такое, которое привело в шок даже меня, хотя я как адвокат по ДТП вроде бы должен был уже привыкнуть к этому, но это просто невозможно…

25.11.2021. Окружная дорога в Харькове. Ещё один светлый маленький ангелочек - девочка Алиса, которая с бабушкой погибли в автомобиле такси от рук водителя-наркомана. Их просто раздавил многотонный прицеп грузовика, под управлением наркомана, выехавшего на красный сигнал светофора..

С сегодняшнего дня я представитель этой семьи.

У водителя такси также без отца осталась четырёхлетняя дочь.

По словам защитника, водителю фуры показался зелёный свет светофора вместо красного. Огни были какие-то, мол… Это не удивительно, наверное, если ты, садясь за руль, принял дозу… Всем остальным водителям ничего такого не показалось, заметьте.

Мы сделаем все, чтобы все виновные не ушли от максимального наказания!

Родители Алисы, которой только исполнилось три годика, попросили передать их слова о ней, ведь ее нужно помнить, она жила в этом мире, хотя очень мало:

«Это любовь всей моей жизни, моя булочка белочка Алиса, ей было три года. Она была очень умной, веселой, любила свой детский сад. В садике говорили что это единственный ребёнок который думает, а потом осознанно отвечает на вопрос, любила книжки чтоб ей читали и сама сочинять сказки. Мы всегда играли в игру которую она придумала втроём клали руки друг га друга делали три взмаха и говорили семья !!!!»

Очень страшно, что в один миг оборвалась жизнь и бабушки и внучки: Дочь очень тепло отзывается о ней: «Это моя мамочка Алла, ей было 49 лет, она была невероятно позитивным человеком. Чувство юмора моей мамы было лучшим. Она была моей не только мамой но и другом. Свою внучку она боготворила, всегда говорила что это подарок ей га день рождения у них день разницы в днях рождениях».

Ужасное ДТП в Харькове: что известно