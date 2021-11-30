"Белочка Алиса": адвокат рассказал о 3-летней погибшей в ДТП с грузовиком в Харькове
Источник:фейсбук Евгения Мельниченко
В Харькове на объездной произошло жуткое ДТП, которое унесло жизнь 49-летней бабушки и ее 3-летней внучки. Адвокат семьи рассказал о ребенке словами ее матери. Девочка была очень веселой, умной и маминой "белочкой".
Внучка с бабушкой на момент аварии находились в такси, которое раздавил грузовик. Вместе с ними погиб водитель этой машины. Известно, что у мужчины тоже осталась 4-летняя дочь.
Обратите внимание Водитель грузовика, который раздавил такси в Харькове, признался, что употреблял наркотики
"Моя белочка Алиса"
Женщина, потерявшая в аварии дочь и мать рассказала о погибших. Она говорит, что ее Алиса была очень умной и это замечали в детском саду. Мать тепло называет ее "белочкой".
Это любовь всей моей жизни, моя булочка белочка Алиса, ей было три года. Она была очень умной, веселой, любила свой детский сад. В садике говорили что это единственный ребёнок который думает, а потом осознанно отвечает на вопрос, любила книжки чтоб ей читали и сама сочинять сказки. Мы всегда играли в игру которую она придумала втроём клали руки друг га друга делали три взмаха и говорили семья !!!!
– передает слова матери адвокат.
Адвокат Евгений говорит, что женщина переживает страшную потерю. В один момент оборвалась жизнь обоих близких людей – матери и дочери. Про свою маму Аллу женщина тоже рассказывает очень тепло. Она была ей другом и очень позитивным человеком. Свою внучку Алла называла подарком на день рождения. Ведь празднуют они его с разницей в один день.
Текст публикации Евгения Мельниченко:
Ужасное ДТП в Харькове: что известно
- Массовая автокатастрофа произошла в районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе 25 ноября.
- Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
- Тогда фура перевернулась на левый бок и упала на такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, которые погибли сразу.
- Также в ДТП попала легковушка Suzuki, которая врезалась в опрокинутые отходы подсолнечника, которые везла фура.
- По данным экспертизы, водитель грузовика был под действием сильных наркотиков.