Смертельные "звоночки": жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах
- Российские войска используют на Харьковщине кумулятивно-осколочные боеприпасы, которые могут сдетонировать через определенное время после падения.
- Власти призывают жителей не подходить к подозрительным предметам и сообщать о находках спасательные службы по номерам 101 или 102.
Российские войска используют на Харьковщине кумулятивно-осколочные боеприпасы, которые представляют особую угрозу для мирного населения. Власти призывают жителей быть осторожными и не прикасаться к подозрительным предметам.
Боеприпасы опасны тем, что могут сдетонировать через некоторое время. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно об опасных боеприпасах, которые использует Россия?
По словам Синегубова, такие боеприпасы имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации. Это делает их особенно опасными, поскольку они могут сдетонировать через определенное время после падения.
Кроме того, взрывотехники фиксируют и другие опасные устройства – мины с магнитным датчиком цели. Они имеют круглую форму, зеленую окраску и также могут самоликвидироваться.
Власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности:
- не подходить к подозрительным предметам,
- не пытаться их перемещать,
- сразу сообщать о находках спасательные службы по номерам 101 или 102.
Как оккупанты совершенствуют свое вооружение?
Враг не останавливается в совершенствовании "Шахедов". Известно, что оккупанты оснащают БпЛА макетами ракет, чтобы спровоцировать украинскую авиацию. Украинская авиация отрабатывает реакцию, чтобы избежать напрасных затрат ресурсов на фальшивые угрозы.
Также "Шахеды" могут сбрасывать мины. Сергей "Флеш" рассказал, что дроны могут сбрасывать до восьми мин одновременно из контейнеров под крыльями. Снаряды хорошо заметны на земле и представляют опасность.
Россия совершенствует беспилотники "Герань", оснащая их турбореактивными двигателями. Это делает их чрезвычайно быстрыми. Дроны-перехватчики пока не могут против них бороться. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украина может противодействовать такому вооружению.