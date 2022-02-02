Боятся терроризма и планируют судиться: власти Харькова хотят запретить "Марш единства"

Харьковский горсовет "рекомендовал" организаторам "Марша единства" не проводить это мероприятие. Если они не согласятся, придется предстать перед судом.

При этом потребность отмены мероприятия 5 февраля объяснили, в частности, политической дестабилизацией. Также вспомнили и о росте уровня заболеваемости в городе. Об этом говорится в протоколе Харьковской комиссии чрезвычайных ситуаций, который обнародовали 2 февраля.

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"Может привести к дестабилизации"

В решении комиссии говорится, что общественной организации "Молодежь Харьков" не стоит проводить акцию с участием 5 тысяч человек. Мол, это может вызвать существенные трудности в обеспечении порядка в центральной части города. Также акцентировали, что будет трудно обеспечить публичную безопасность.

Проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используется отдельными радикально-настроенными лицами для организации провокаций,

– заявили в горсовете.

Там отметили, что такие провокации направлены как на дискредитацию руководства государства. Также члены комиссии предостерегли, что это может привести к обострению общественно-политической ситуации в городе и регионе.

Угрожают организатором судом

Также на заседании говорили о постановлении Кабмина, которое приняли еще в 2016 году. Говорится о том, что с тех пор на Харьковщине введен уровень террористической угрозы "желтый".

Кроме этого, отметили, в последнее время на территории города резко возрастает количество заболеваний COVID-19. Из-за этого проведение мероприятия якобы может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию на территории города.

Ничего отменять не собираются

Комиссия обратилась и в юридический департамент горсовета. Его специалисты обратятся в суд, в случае несогласия руководителя общественной организации "Молодежь Харьков" Евгения Ткаченко.

Суспільне пишет, что это уже прокомментировал соорганизатор "Марша единства" Константин Немичев. Он напомнил, что в течение предыдущих месяцев в Харькове не раз проводили массовые мероприятия.

Несколько месяцев назад проводился концерт "Басты" на 20 тысяч человек. Это им не мешало. А сейчас люди с флагами Украины им мешают. Мы понимаем, что это политические решения, но мы с этим не согласны,

– заявил активист.

Также он добавил, что организация хочет показать: Харьков – украинский город. Ведь, по его мнению, российские СМИ формируют картинку, как будто там с пирогами "встречают" российские войска.

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