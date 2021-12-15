"Будет передавать характер" : в Харькове показали проект памятника Кернесу

На месте захоронения бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса появится монумент. Его создает скульптор Александр Ридный.

Скульптуру установят на городском кладбище №2. Нынешний глава города Игорь Терехов рассказал, что вариант фигуры выбирали из разных проектов.

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"Было несколько вариантов и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из проектов, который мы рассматривали, имеет право на жизнь", – отметил Терехов.

Что будет символизировать памятник

По словам Терехова, Кернеса изобразят в движении. Мэр посетил мастерскую скульптора и рассказал, что памятник пытаются сделать динамичным.

Суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразование. Именно поэтому мы выбрали тот монумент, который соответствует его характеру,

– рассказал Терехов.

Он добавил, что сначала фигуру изготовят из глины. Это нужно, чтобы была возможность внести коррективы в работу скульптора.

В Харькове будет памятник Геннадию Кернесу / Фото Харьковского городского совета

Что известно о смерти Геннадия Кернеса

Геннадий Кернес возглавлял Харьков течение 2010 – 2020 годов. В сентябре 2020 года он заболел коронавирусом. Кернеса лечили от болезни в немецкой клинике "Шарите", однако не было информации о состоянии его здоровья.

Кернес умер 17 декабря 2020 года, однако перед этим он победил на выборах и вступил в должность мэра без присяги. Харьковский городской совет лишил его полномочий лишь через 2 месяца после смерти.

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