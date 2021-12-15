Скульптуру встановлять на міському цвинтарі №2. Теперішній очільник міста Ігор Терехов розповів, що варіант фігури вибирали з різних проєктів.

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"Було кілька варіантів і вибрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя", – зазначив Терехов.

Що символізуватиме пам'ятник

За словами Терехова, Кернеса зобразять у русі. Мер відвідав майстерню скульптора й розповів, що пам'ятник намагаються зробити динамічним.

Суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Саме тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру,

– розповів Терехов.

Він додав, що спочатку фігуру виготовлять з глини. Це потрібно, щоб була змога внести корективи у роботу скульптора.

У Харкові буде пам'ятник Геннадію Кернесу / Фото Харківської міської ради

Що відомо про смерть Геннадія Кернеса

Геннадій Кернес очолював Харків впродовж 2010 – 2020 років. У вересні 2020 року він захворів на коронавірус. Кернеса лікували від хвороби у німецькій клініці "Шаріте", проте не було інформації про стан його здоров'я.

Кернес помер 17 грудня 2020 року, однак перед цим він переміг на виборах та вступив на посаду мера без присяги. Харківська міська рада позбавила його повноважень лише через 2 місяці після смерті.

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