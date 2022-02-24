"Было очень много крови": свидетель рассказал, как снаряд попал в дом в Харькове
В Харькове снаряд попал в жилой дом спального района. Инцидент произошел в районе Пятихаток.
Напряжение началось в 4:00 – 5:00. Житель многоэтажки рассказал, как все происходило.
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Люди проснулись от бешеного свиста
По его словам, жители дома проснулись от бешеного свиста. Вся многоэтажка затряслась.
В подъезде было очень много крови. Думал, кто-то умер,
– поделился Юрий.
Он отметил, если бы снаряд разорвался, то погибших было бы в десятки больше.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Снаряд прошел через несколько этажей
Как рассказал Юрий, когда услышали звуки выстрелов, он с семьей быстро поднялись, схватили вещи и побежали в подвал.
"Снаряд прошел через 9 этаж, через спальню, в месте, где у всех стоят кровати. И дошел до 8 этажа", – рассказал он.
Снаряд очень повредил жилой дом / Фото 24 канала
Что известно о попадании снаряда
В результате попадания снаряда в жилой дом пророссийские боевики ранили по меньшей мере одного мужчину. Во всей многоэтажке есть выбитые окна и поврежденный фасад.Отметим! Дом расположен недалеко от въезда в город со стороны КПВВ "Гоптовка".
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