В центре Харькова силовики поймали криминального авторитета: эпическое видео задержания

На проспекте Науки в Харькове силовики задержали местного криминального авторитета. Его подозревают в рэкете бизнесменов.

Сначала об этом задержании 17 января написали в сети. Впоследствии это прокомментировал бывший руководитель полиции Харьковской области Андрей Рубель. Также он обнародовал видео момента задержания.

Заметьте Уголовные разборки в Одессе: в бильярдном клубе застрелили авторитета из банды "Лоты Гули"

"Кошмарил" местных предпринимателей

По словам правоохранителя, задержанный известен в криминальных кругах как "Гончарик". Он якобы "кошмарил" многих харьковских бизнесменов.

За возможность спокойно работать, люди якобы были вынуждены платить. Если же кто-то отказывался, то этого человека начинали преследовать. Предприниматели страдали от угроз, избиений и уничтожения их имущества. Свою "безопасность" же можно было купить за 250 тысяч долларов.

Задержали с пакетом денег

Злоумышленника задержали как раз в момент получения очередной части такого "откупа". У него был пакет, в котором обнаружили 150 тысяч долларов. На видео задержанный мужчина говорит, что встречался со знакомым и не знает, что в этом пакете.

Как за такое наказывают

Пока неизвестно, открыли ли правоохранители уголовное производство. Однако вероятнее всего дело расследуют по статье о вымогательстве. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит до 5 лет заключения.

Задержание криминального авторитета в центре Харькова: смотрите видео

Другое громкое задержание

В начале сентября СБУ сообщила, что отыскала российского криминального авторитета по прозвищу "Рома Попенко". Он скрывался на территории Тернопольской области.

По данным следователей, этот мужчина пытался распространить здесь влияние российского криминалитета. А у себя на родине, этот же злоумышленник якобы имел статус "смотрящего" за Ульяновской областью страны-агрессора.

Читайте полный текст сообщения Андрея Рубеля:

В Харькове несколько часов назад на проспекте Науки задержали "криминального авторитета" "Гончарика", который "кошмарил" местных бизнесменов. За "спокойствие" предприниматели были вынуждены платить криминалитету деньги. Тех, кто посмел отказать, начинали преследовать (угрозы физической расправы, избиения и уничтожения имущества).

Задержали "авторитета" во время получения 150 тысяч долларов США – это лишь часть определенной суммы, которую харьковчанин должен был отдать. За беспрепятственное ведение своего бизнеса пострадавший должен был заплатить 250 тысяч долларов США.

Спасибо оперативникам Управления стратегических расследований и прокурорам за отличную работу.

Недавно СБУ разоблачила рэкетиров, которых координировали из России: смотрите видео