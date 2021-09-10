В СБУ уточнили, что преступник скрывался в Украине. Он пытался распространить здесь влияние российского криминалитета.

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"Рома Попенко" занимал высокое положение в российской уголовной среде. Он находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью государства-агрессора.

Справка. Злоумышленник попал в Украину по поддельным документам. Они были оформлены на чужое имя.

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Проверяют, не совершал ли задержанный преступлений в Украине

Оперативники СБУ задержали "Попенко" в городе Кременец на Тернопольщине. Там он скрывался. Его, согласно установленным процедурам, передали работникам Нацполиции.

Правоохранители решают вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. В то же время они проверяют возможную его причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Обратите внимание! Ранее СБУ в Херсонской области задержала боевика, который активно помогал России захватить Крым. Им оказался бывший житель Ялты.