У СБУ уточнили, що злочинець переховувався в Україні. Він намагався поширити тут вплив російського криміналітету.
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"Рома Попенко" обіймав високе становище у російському кримінальному середовищі. Він перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю держави-агресорки.
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Перевіряють, чи затриманий не скоював злочинів в Україні
Оперативники СБУ затримали "Попенка" у місті Кременець на Тернопільщині. Саме там він переховувався. Його, згідно з встановленими процедурами, передали працівниками Нацполіції.
Правоохоронці вирішують питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Водночас вони перевіряють можливу його причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.