У СБУ уточнили, що злочинець переховувався в Україні. Він намагався поширити тут вплив російського криміналітету.

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"Рома Попенко" обіймав високе становище у російському кримінальному середовищі. Він перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю держави-агресорки.

Довідка. Зловмисник потрапив в Україну за підробленими документами. Вони були оформлені на чуже ім'я.

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Перевіряють, чи затриманий не скоював злочинів в Україні

Оперативники СБУ затримали "Попенка" у місті Кременець на Тернопільщині. Саме там він переховувався. Його, згідно з встановленими процедурами, передали працівниками Нацполіції.

Правоохоронці вирішують питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Водночас вони перевіряють можливу його причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.

Зверніть увагу! Раніше СБУ на Херсонщині затримала бойовика, який активно допомагав Росії захопити Крим. Ним виявився колишній мешканець Ялти.