Спершу про це затримання 17 січня написали в мережі. Згодом це прокоментував колишній керівник поліції Харківщини Андрій Рубель. Також він оприлюднив відео моменту затримання.

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"Кошмарив" місцевих підприємців

За словами правоохоронця, затриманий відомий у кримінальних колах як "Гончарик". Він нібито "кошмарив" багатьох харківських бізнесменів.

За можливість спокійно працювати, люди нібито були змушені платити. Якщо ж хтось відмовлявся, то цю людину починали переслідувати. Підприємці потерпали від погроз, побиттів і знищення їхнього майна. Свою "безпеку" ж можна було купити за 250 тисяч доларів.

Затримали з пакетом грошей

Зловмисника затримали якраз у момент одержання чергової частини такого "відкупу". У нього був пакет, в якому виявили 150 тисяч доларів. На відео затриманий чоловік говорить, що зустрічався зі знайомим і не знає, що в цьому пакеті.

Як за таке карають

Наразі невідомо, чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження. Проте найімовірніше справу розслідують за статтею про вимагання. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

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Інше гучне затримання

На початку вересня СБУ повідомила, що відшукала російського кримінального авторитета з прізвиськом "Рома Попенко". Він переховувався на території Тернопільської області.

За даними слідчих, цей чоловік намагався поширити тут вплив російського криміналітету. А в себе на батьківщині, цей же зловмисник нібито мав статус "смотрящого" за Ульяновською областю держави-агресорки.

Читайте повний текст допису Андрія Рубеля:

У Харкові кілька годину тому на проспекті Науки затримали "кримінального авторитета" "Гончарика", який "кошмарив" місцевих бізнесменів. За "спокій" підприємці були змушені сплачувати криміналітету гроші. Тих, хто посмів відмовити, починали переслідувати (погрози фізичної розправи, побиття та знищення майна).

Затримали "авторитета" під час отримання 150 тисяч доларів США – це лише частина визначеної суми, яку харків’янин повинен був віддати. За безперешкодне ведення свого бізнесу потерпілий мав заплатити 250 тисяч доларів США.

Дякую оперативникам управління стратегічних розслідувань та прокурорам за чудово роботу.

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