Циклон "Мария" идет на Харьков: какой будет погода в городе на выходных

Над Украиной двигается циклон "Мария", принесший с собой снег. В субботу и воскресенье атмосферные фронты переместятся на юг и восток страны.

Синоптики отмечают, что северо-западный циклон будет богат снегом и мокрым снегом. Водителей предупреждают о налипании мокрого снега, гололедице и сильном ветре.

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Погода в Харькове

По словам синоптика Наталки Диденко, только 29 января ночью на Востоке Украины будет суше и без существенных осадков. Однако уже в воскресенье, 30 января, Харьковщину заметет снегом.

Температура воздуха не изменится. В Харькове и области в субботу, 29 января, столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса в любое время суток.

Погода в Украине 29 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В воскресенье, 30 января, в Харьковской области немного потеплеет. Днем ожидается от 0 до +2 градусов, хотя ночь будет морозной, вплоть до -5 градусов.

Погода в Украине 30 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В Гидрометцентре отметили, что во время циклона "Мария" на отдельных территориях возможны сильные порывы ветра. Его скорость кое-где будет достигать штормовых отметок, то есть 15 – 20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение

С 28 января непогода накрыла западные области Украины. Из-за возможных вьюг и сильных порывов ветра спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ветер будет разгоняться до 20 метров в секунду на Волыни, Ровненщине, Хмельнитчине и Тернопольщине. На Львовщине, Франковщине и на Закарпатье со шквалами, ожидают также метель.

Наиболее опасно в такое время в Карпатах. Снегопады могут вызвать схождение лавин.

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