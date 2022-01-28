Синоптики отмечают, что северо-западный циклон будет богат снегом и мокрым снегом. Водителей предупреждают о налипании мокрого снега, гололедице и сильном ветре.
К теме Синоптики предупредили о гололедице и мокром снеге: прогноз погоды на 29 января
Погода в Харькове
По словам синоптика Наталки Диденко, только 29 января ночью на Востоке Украины будет суше и без существенных осадков. Однако уже в воскресенье, 30 января, Харьковщину заметет снегом.
Температура воздуха не изменится. В Харькове и области в субботу, 29 января, столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса в любое время суток.
Погода в Украине 29 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
В воскресенье, 30 января, в Харьковской области немного потеплеет. Днем ожидается от 0 до +2 градусов, хотя ночь будет морозной, вплоть до -5 градусов.
Погода в Украине 30 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
В Гидрометцентре отметили, что во время циклона "Мария" на отдельных территориях возможны сильные порывы ветра. Его скорость кое-где будет достигать штормовых отметок, то есть 15 – 20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение
С 28 января непогода накрыла западные области Украины. Из-за возможных вьюг и сильных порывов ветра спасатели объявили штормовое предупреждение.
Ветер будет разгоняться до 20 метров в секунду на Волыни, Ровненщине, Хмельнитчине и Тернопольщине. На Львовщине, Франковщине и на Закарпатье со шквалами, ожидают также метель.
Наиболее опасно в такое время в Карпатах. Снегопады могут вызвать схождение лавин.