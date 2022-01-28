В большинстве регионов столбики термометров днем будут показывать -1...+ 1 градус. Ночью подморозит до -3.

Кстати Сильные метели: в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Прогноз синоптиков

Теплую погоду обещают на Юге. Например, в Одесской области – +2...+4, в Николаевской и Херсонской – +1...+3.

В центре тоже будет не так холодно. На Кировоградщине и Днепропетровщине – 0...+2.

Ночью самая низкая температура будет на Западе – -1... -3. В Закарпатской области – вообще -6... -8.

Синоптик Наталья Диденко тоже замечает, что температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля.

В Киеве днем и ночью прогнозируют +1...-1 градус. Диденко предупреждает о сильном порывистом ветре в столице.

Где будет снежить

Осадки могут быть в северных и восточных областях. Днем и ночью там будет падать мокрый снег:

Киевщина,

Черниговщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Черкасщина,

Днепропетровщина,

Харьковщина,

Донетчина,

Луганщина,

Запорожье.

Во многих регионах тоже будет довольно ветрено. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Кроме того, Диденко отметила, что стоит быть готовыми к гололеду и налипанию мокрого снега.

Погода в городах Украины 29 января

Ужгород – +1...+1

Львов – +1...+1

Ивано-Франковск – +1...+1

Тернополь – +1...+1

Черновцы – 0... – 2

Хмельницкий – +1...+1

Луцк – +1...+1

Ровно – + 1...+1

Житомир – +1...+1

Винница – +1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – + 1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Погода 29 января / Карта Укргидрометцентра