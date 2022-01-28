В большинстве регионов столбики термометров днем будут показывать -1...+ 1 градус. Ночью подморозит до -3.
Кстати Сильные метели: в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение
Прогноз синоптиков
- Теплую погоду обещают на Юге. Например, в Одесской области – +2...+4, в Николаевской и Херсонской – +1...+3.
- В центре тоже будет не так холодно. На Кировоградщине и Днепропетровщине – 0...+2.
- Ночью самая низкая температура будет на Западе – -1... -3. В Закарпатской области – вообще -6... -8.
Синоптик Наталья Диденко тоже замечает, что температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля.
В Киеве днем и ночью прогнозируют +1...-1 градус. Диденко предупреждает о сильном порывистом ветре в столице.
Где будет снежить
Осадки могут быть в северных и восточных областях. Днем и ночью там будет падать мокрый снег:
- Киевщина,
- Черниговщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Черкасщина,
- Днепропетровщина,
- Харьковщина,
- Донетчина,
- Луганщина,
- Запорожье.
Во многих регионах тоже будет довольно ветрено. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Кроме того, Диденко отметила, что стоит быть готовыми к гололеду и налипанию мокрого снега.
Погода в городах Украины 29 января
Ужгород – +1...+1
Львов – +1...+1
Ивано-Франковск – +1...+1
Тернополь – +1...+1
Черновцы – 0... – 2
Хмельницкий – +1...+1
Луцк – +1...+1
Ровно – + 1...+1
Житомир – +1...+1
Винница – +1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – + 1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода 29 января / Карта Укргидрометцентра