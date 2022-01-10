О найденных в частном доме телах сообщили спасателям в полдень 10 января. Позвонили спасателям полицейские, которые уже там работали.

Накануне Тело нашли под балконом: киевлянин хотел спастись от пожара и погиб, выпрыгнув из окна



В доме было газовое устройство / Фото ГСЧС

Назвали возраст погибших жителей дома

Речь идет о частном доме на улице Правды в городе Балаклея. По данным спасателей, умерли три человека, которые там проживали.

Кто умер в доме:

63-летний мужчина

его 61-летняя жена

88-летняя мать мужчины

Отравление газом – предварительная версия причины гибели. Однако пока еще устанавливают обстоятельства этого события.

Прибор, из которого мог выходить газ / Фото ГСЧС

Другая гибель семьи

27 декабря сообщили, что во Львове вспыхнуло жилье в многоквартирном доме. Когда огонь погасили, в задымленных помещениях обнаружили 3 тела.

Среди них были 68-летняя женщина и ее 47-летний сын. А вот личность третьего погибшего так и не смогли установить. В чем была причина этого пожара – пока не сообщали.

Читайте полный текст сообщения ДСНС Харьковщины:

Город Балаклея: три человека погибли от отравления угарным газом

10 января в 11:55 на номер 101 поступило сообщение от Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области о том, что в частном домовладении на ул. Правды 42, г.Балаклия Изюмского района Харьковской области выявлены три погибших: мужчина 1958 года рождения, женщины 1960 года рождения и мать мужчины 1933 года рождения.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было. В настоящее время следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.