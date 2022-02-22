ДТП с кортежем Ярославского: за гибель человека заплатит страховая компания

Страховая компания выплатит деньги за смертельное происшествие возле Харькова. Речь идет о гибели пешехода после столкновения с авто кортежа Александра Ярославского.

Об этом сообщили на сайте бизнес-группы DCH, учредителем которой является бизнесмен Александр Ярославский. По информации представителей компании, страховую выплату по договору готова выплатить "Инго".

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Что известно о выплате

Автомобиль с номерами 0018, найденными на месте смертельного ДТП в Чугуеве, принадлежал группе компаний DCH. Машина застрахована в "Инго" по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автоцивилка).

Со ссылкой на Национальную полицию Украины, представители DCH отметили, что происшествие в Харьковской области является страховым случаем. Следовательно, страховая компания готова выплатить полную сумму пострадавшим.

Страховая компания "Инго" зарегистрировала дело по "Риску смерти человека в ДТП" и готова в полном объеме осуществить страховую выплату всем, кто имеет на это право,

– отметили в DCH.

Судебный иск

Ранее бывшая жена погибшего в ДТП с кортежем Ярославского обратилась за помощью к адвокату. Женщина собралась судиться с виновниками происшествия в пользу оставшегося без отца сына.

Несмотря на разную информацию о личности пешехода, адвокат пострадавшей утверждает, что он общался с 8-летним мальчиком и платил алименты. Следовательно, сторона требует компенсации и привлечения виновных к ответственности.

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