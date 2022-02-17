Текст обращения опубликовали на сайте бизнес-группы DCH, учредителем которой является Александр Ярославский. Он заявил, что к этому его принудили действия и упреки представителей правоохранительной системы Украины.

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Что хотел сказать бизнесмен

По словам бизнесмена, он уже 30 лет зарабатывает деньги и инвестирует их в Харьков. В то же время "манера проведения следственных действий", где упоминается его имя, "плохо вписывается в правовое поле".

Ярославский отметил, что кажется, будто виновного уже назначили и "подгоняют под это доказательную базу". Он добавил, что это смахивает на политическое дело без объективности, но с подбрасыванием доказательств.

Скриншот заявления / Фото с сайта DCH

Упреки относительно дестабилизации жизни

Президент "Металлиста" считает следствие предвзятым, поскольку "имеются откровенные попытки дестабилизировать частную жизнь и рабочие процессы". Он также не поверил убеждениям генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под безосновательными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недостатки в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на колене так называемое "резонансное дело", – подчеркнул Ярославский в заявлении.

Он отметил, что не является олигархом и не собирается терпеть "несправедливое отношение к себе". В то же время у бизнесмена есть команда юристов, которые ведут собственное расследование обстоятельств ДТП.

Как только разрешит график, я буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификации и политизации дела,

– акцентировал Ярославский.

По словам бизнесмена, он планирует развивать Харьковскую область и вести там бизнес. Работников своих компаний и фанатов "Металлиста" Ярославский попросил сохранять спокойствие.

Смертельное ДТП в Харьковской области: коротко

В Харьковской области 9 февраля насмерть сбили пешехода. Рядом были найдены номерные знаки авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии стало известно, что президент "Металлиста" с тестем вылетел в Великобританию вроде бы для отдыха.

Полиция вызвала Ярославского на допрос как предполагаемого участника происшествия, но тот заявил, что в момент трагедии находился дома.

15 февраля появилась информация об исчезновении вещей погибшего в ДТП из морга. На следующий день их обнаружили в Чугуевском райотделе судмедэкспертизы.

В то же время водитель из компании Ярославского, главный подозреваемый по делу, и его адвокат получили вызов на допрос 17 февраля.

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