Обстрел дома в Харькове: оккупанты убили пожилую женщину и ранили нескольких человек

Оккупанты расстреляли жилой дом в Харьковском районе Салтовка. В результате этих преступных действий России погибла пожилая женщина. Также пришлось госпитализировать несколько детей.

О том, что вражеский огонь разрушил жилой дом стало известно примерно в половине 12 ночи 26 февраля. Впоследствии пресс-секретарь ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко рассказал ужасные детали.

Это событие В Харькове российские военные разрушили жилой дом

Уцелевших жителей уже эвакуировали

На данный момент спасатели уже установили, что снаряд попал в один подъезд 9-этажки. Здание находится на улице Бучмы.

По предварительной информации, в результате обстрела погибла пожилая женщина. Двух человек госпитализировали, эвакуировали 20 человек,

– подытожил Василенко.

В результате атаки оккупантов по мирному населению, у многоэтажки очень сильные повреждения. Там полностью разрушена лестница со 2 по 7 этаж, а также квартиры на 4, 5 и 6 этажах.

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Читайте полный текст поста телеграма "Суспільне Харків":

Пресс-секретарь ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко: По предварительной информации, в результате обстрела на ул. Бучмы (1 подъезд 9-этажки), погибла пожилая женщина. Двух человек госпитализировали, эвакуировали 20. В результате попадания снаряда разрушены лестница со 2 по 7 этаж и квартиры на 4, 5 и 6 этажах.