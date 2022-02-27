Про те, що ворожий вогонь зруйнував житловий будинок стало відомо приблизно о пів на 12 голину ночі 26 лютого. Згодом речник ДСНС Харківщини Євген Василенко розповів жахливі деталі.

Ця подія У Харкові російські військові зруйнували житловий будинок

Вцілілих мешканців вже евакуювали

Наразі рятувальники вже встановили, що снаряд влучив у один під'їзд 9-поверхівки. Будівля розташована на вулиці Бучми.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Двох людей госпіталізували, евакуювали 20 осіб,

– підсумував Василенко

Внаслідок атаки окупантів по мирному населенню, в багатоповерхівки дуже сильні ушкодження. Там повністю зруйновані сходи з 2 по 7 поверхи, а також квартири на 4, 5 та 6 поверхах.

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Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко: За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу на вул. Бучми (1 під’їзд 9-поверхівки), загинула літня жінка. Двох людей госпіталізували, евакуювали 20. В результаті потрапляння снаряду зруйновані сходи з 2 по 7 поверхи та квартири на 4, 5 та 6 поверхах.