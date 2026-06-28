Российский БПЛА попал в дом в Харькове

К вечеру 28 июня был зафиксирован очередной российский удар БпЛА в Харькове. Пострадал Шевченковский район, где было попадание в здание.

Об этом и о подробностях атаки сообщили глава ОГА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков?

По предварительной информации, удар пришелся по многоквартирному жилому дому.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате удара повреждены 3 автомобиля. В самом доме выбито несколько окон.

Экстренные службы работают на месте.

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Напомним, что днём 28 июня россияне также атаковали Харьков. Удар пришёлся по территории АЗС в Шевченковском районе. Один человек пострадал.

А утром дрон попал в многоэтажный дом. Один человек обратился за медицинской помощью. У неё – стрессовая реакция на травмирующее событие.