Харьков подвергся обстрелу из баллистического оружия, раздались взрывы

В ночь на 8 июля враг совершил атаку на Харьков с использованием баллистических ракет. Жители города услышали несколько взрывов.

Об последствиях сообщает Игорь Терехов. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно об обстреле Харькова 8 июля и его последствиях?

В 01:40 в Харькове объявили воздушную тревогу ночью 8 июля. Это произошло из-за угрозы баллистической атаки.

Мониторинговые сообщества сразу сообщили о пусках ракет со стороны Белгорода. Воздушные силы зафиксировали скоростные цели в направлении Харькова. В городе прогремела серия взрывов.

Мэр Игорь Терехов написал в телеграме, что зафиксированы попадания ракет в Основянском районе. А чуть позже добавил, что также есть попадания в Немишлянском районе.

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Добавим, что этой же ночью российская армия совершила атаку на Киев баллистикой. В столице Украины прогремели взрывы, уже известно о нанесенном ущербе в Деснянском и Святошинском районах. По меньшей мере два человека пострадали.