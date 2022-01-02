В Харькове горе-мать оставила ребенка с малознакомым мужчиной: девочку искала полиция

Жительница Харькова 1 января оставила своего 3-летнего ребенка с малознакомым мужчиной. Девочку пришлось искать полицейским.

Вечером 1 января бабушка ребенка позвонила к правоохранителям. Она сообщила, что ее дочь и внучка исчезли.

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Горе-мать оставила ребенка с малознакомым мужчиной

Женщина рассказала патрульным, что ее дочь и 3-летняя внучка пошли на прогулку. Через несколько часов мать ребенка вернулась домой сама, объяснив, что оставила девочку с малознакомым мужчиной.

Девочку нашли полицейские

На поиск ребенка немедленно сориентировали личный состав. Недалеко от станции метро "Студенческая" патрульные Андрей Панченко и Андрей Крюковский увидели ребенка, а возле него мужчину.

Видимых повреждений девочка не имела, но за время, проведенное на улице, у нее промокла обувь и одежда. На место полицейские вызвали инспекторов ювенальной превенции. Они будут решать вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Чтобы успокоить девочку, патрульные подарили ей мягкую игрушку, а также купили для нее сухую одежду.

Недавно полицейские в Черкассах забрали новорожденного ребенка у нетрезвых родителей . Малыш был неухоженным и имел признаки переохлаждения.



Патрульные нашли ребенка, которого мама оставила с малознакомым мужчиной / Фото патрульной полиции

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Отрывок из сообщения патрульной полиции:

Сегодня вечером взволнованная женщина сообщила на спецлинию 102 об исчезновении ребенка. Она рассказала, что ее дочь и 3-летняя внучка пошли на прогулку. Через несколько часов женщина вернулась домой сама, объяснив, что ребенка оставила с малознакомым.

На поиск девочки немедленно был ориентирован личный состав. Недалеко от станции метро "Студенческая" экипаж в составе патрульных Андрея Панченко и Андрея Крюковского увидели разыскиваемого ребенка, с которым рядом шел мужчина. Видимых повреждений девочка не имела, но за время, проведенное на улице, у нее промокла обувь и одежда.