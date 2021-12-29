Правоохранители получили вызов о том, что в одном из магазинов ссорятся мужчина и женщина. Уже на месте происшествия полицейские увидели супругов с признаками алкогольного опьянения.

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Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Патрульные вызвали скорую медицинскую помощь для малыша, так как у него были признаки переохлаждения.

Инспекторы уже сообщили работникам ювенальной превенции об инциденте.



Полицейские забрали у родителей ребенка с переохлаждением / Коллаж 24 каналу

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Жестокое обращение с детьми: другие случаи

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему мужчине. Он избил своего 3-летнего сына.

В Одесской области зафиксировали жестокое обращение с ребенком. Сначала маленького мальчика избивал отец, а потом к этому приложила руку и мать малыша.

В Ровненской области 35-летняя женщина убила новорожденного ребенка. Смерть наступила из-за переохлаждения организма.

Полный текст публикации полиции Черкасской области в фейсбуке:

Патрульные обнаружили родителей с неухоженным ребенком. Вчера вечером полицейские получили вызов о том, что на проспекте Химиков в магазине ссорятся мужчина и женщина. На месте патрульные обнаружены вышеуказанных граждан с признаками алкогольного опьянения.

Вместе с 41-летним мужчиной и 37-летней женщиной находился новорожденный ребенок. Малыша патрульные вызвали скорую медицинскую помощь, так как у него были признаки переохлаждения.

Об этом событии инспекторы сообщили работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем занимаются этим делом.