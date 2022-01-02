Ввечері 1 січня бабуся малечі зателефонувала до правоохоронців. Вона повідомила, що її дочка та онучка зникли.

Читайте також Одеситка змушувала малолітнього сина пити горілку й знімала це на відео

Горе-матір лишила дитину з малознайомим чоловіком

Жінка розповіла патрульним, що її донька та 3-річна онука пішли на прогулянку. Через кілька годин мати дитини повернулась додому сама, пояснивши, залишила дівчинку з малознайомим чоловіком.

Дівчинку знайшли поліцейські

На пошук дитини негайно зорієнтували особовий склад. Неподалік станції метро "Студентська" патрульні Андрій Панченко та Андрій Крюковський побачили дитину, а біля неї чоловіка.

Видимих пошкоджень дівчинка не мала, але за час, проведений на вулиці, у неї промокло взуття та одяг. На місце поліцейські викликали інспекторів ювенальної превенції. Вони вирішуватимуть питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності.

Аби заспокоїти дівчинку, патрульні подарували їй м'яку іграшку, а також купили для неї сухий одяг.

Зверніть увагу! Нещодавно поліцейські у Черкасах забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків. Малюк був недоглянутим та мав ознаки переохолодження.



Патрульні знайшли дитину, яку мама залишила з маловідомим / Фото патрульної поліції

Цікаво – що робити, якщо загубилися в лісі: дивіться відео

Уривок з допису патрульної поліції:

Сьогодні ввечері схвильована жінка повідомила на спецлінію 102 про зникнення дитини. Вона розповіла, що її донька та 3-річна онука пішли на прогулянку. Через кілька годин жінка повернулась додому сама, пояснивши що дитину залишила з малознайомим.

На пошук дівчинки негайно було орієнтовано особовий склад. Неподалік станції метро “Студентська” екіпаж у складі патрульних Андрія Панченка та Андрія Крюковського побачили розшукувану дитину, з якою поруч йшов чоловік. Видимих пошкоджень дівчинка не мала, але за час, проведений на вулиці, у неї промокло взуття та одяг.