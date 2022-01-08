В Харькове на ходу загорелся трамвай: спасатели показали жуткое видео

Харьковский трамвай загорелся во время движения. Чрезвычайная ситуация произошла напротив проспекта Московского, 297б.

Трамвай двигался по маршруту №23 в Харькове 8 января ночью. Пожар произошел в кабине водителя.

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Пожар в трамвае Харькова

Огонь частично захватил и салон трамвая. В этот момент пассажиров внутри общественного транспорта не было.



В Харькове трамвай загорелся во время движения / Фото ГСЧС Харьковской области

Водитель оперативно остановился и вызвал спасателей. Пожар тушили 2 дежурных отделения.

По информации ГСЧС в Харьковской области, огонь охватил часть трамвая площадью почти 15 квадратных метров.

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Причины возгорания в трамвае

Локализовать пожар удалось за считанные минуты. Однако полностью побороть огонь удалось лишь за 2 часа. Спасатели завершили работу в 3 часа ночи.

Предварительно известно, что причиной возникновения огня в салоне назвали короткое замыкание. Неполадка возникла в электропечи в кабине водителя.



Пожар возникла из-за короткого замыкания в кабине водителя / Фото ГСЧС Харьковской области

Жуткий пожар во Львове

Недавно пожар случился и во Львове. Горел 2-этажный дом на улице Сигнивка. Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого здания.

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В этом чрезвычайном происшествии погибли три человека. Тела обнаружили уже на пепелище.

Среди погибших была 68-летняя женщина и ее 47-летний сын. Кем был третий погибший, пока не смогли установить.

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