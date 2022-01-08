В Харькове на ходу загорелся трамвай: спасатели показали жуткое видео
Источник:ГСЧС в Харьковской области
Харьковский трамвай загорелся во время движения. Чрезвычайная ситуация произошла напротив проспекта Московского, 297б.
Трамвай двигался по маршруту №23 в Харькове 8 января ночью. Пожар произошел в кабине водителя.
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Пожар в трамвае Харькова
Огонь частично захватил и салон трамвая. В этот момент пассажиров внутри общественного транспорта не было.
В Харькове трамвай загорелся во время движения / Фото ГСЧС Харьковской области
Водитель оперативно остановился и вызвал спасателей. Пожар тушили 2 дежурных отделения.
По информации ГСЧС в Харьковской области, огонь охватил часть трамвая площадью почти 15 квадратных метров.
Спасатели тушили пожар в трамвае Харькова: жуткое видео
Причины возгорания в трамвае
Локализовать пожар удалось за считанные минуты. Однако полностью побороть огонь удалось лишь за 2 часа. Спасатели завершили работу в 3 часа ночи.
Предварительно известно, что причиной возникновения огня в салоне назвали короткое замыкание. Неполадка возникла в электропечи в кабине водителя.
Пожар возникла из-за короткого замыкания в кабине водителя / Фото ГСЧС Харьковской области
Жуткий пожар во Львове
Недавно пожар случился и во Львове. Горел 2-этажный дом на улице Сигнивка. Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого здания.
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В этом чрезвычайном происшествии погибли три человека. Тела обнаружили уже на пепелище.
Среди погибших была 68-летняя женщина и ее 47-летний сын. Кем был третий погибший, пока не смогли установить.