В Харькове экс-чиновник хочет возглавить муниципальный спортклуб: задекларировал все имущество

Экс-чиновник мэрии Харькова Игорь Гайдар хочет стать главой муниципального спортклуба. Он 3 февраля подал декларацию кандидата на должность.

Об этом стало известно 3 февраля, когда этот документ обнародовали на сайте НАЗК. Ранее Гайдар был заместителем начальника одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Однако с марта он официально безработный.

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Что он указал в декларации

В представленной отчетности есть данные о зарплате экс-чиновника. За три месяца работы в горсовете Харькова он заработал примерно 84 тысячи гривен. Затем еще в течение целого года получал пособие по безработице в областном центре занятости. Общая сумма этих выплат – 70 тысяч гривен.

Однако у него есть сбережения, которые хранятся на депозите в банке. На счетах бывшего чиновника есть 410 тысяч гривен. За год за них процентами "накапало" 32 тысячи гривен.

Недавно приобрел новый транспорт

Также, согласно данным в декларациях, чиновник в прошлом году приобрел новый автомобиль. Škoda Octavia 2021 года выпуска ему обошлась в 592 тысячи гривен.

Что касается недвижимости, то Гайдар является лишь совладельцем квартиры в Харькове площадью 43,3 квадратных метра. Он ее делит с Ольгой Гайдар.

Также он указал некоторое имущество матери, которого у нее немного больше:

квартира в Харькове площадью 134 квадратных метра;

участок земли и садовый дом в Чугуевском районе;

две трети квартиры в Чугуеве.

Обратите внимание! Коммунальное предприятие "Муниципальный спортивный клуб Харьков" создали совсем недавно – перед Новым годом. Городские депутаты приняли соответствующее решение на сессии горсовета, которая состоялась 22 декабря.

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