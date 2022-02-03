Про це стало відомо 3 лютого, коли цей документ оприлюднили на сайті НАЗК. Раніше Гайдар був заступником начальника одного з управлінь Департаменту житлово-комунального господарства. Проте від березня він офіційно безробітній.
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Що він вказав у декларації
У поданій звітності є дані про зарплату експосадовця. За три місяці роботи в міськраді Харкова він заробив приблизно 84 тисячі гривень. Потім ще протягом цілого року отримував допомогу по безробіттю в обласному центрі зайнятості. Загальна сума цих виплат – 70 тисяч гривень.
Проте в нього є заощадження, які зберігаються на депозиті в банку. На рахунках колишнього чиновника є 410 тисяч гривень. За рік за них відсотками "накапало" 32 тисячі гривень.
Нещодавно придбав новий транспорт
Також, відповідно до даних у деклараціях, посадовець минулого року придбав новий автомобіль. Škoda Octavia 2021 року випуску йому обійшлася в 592 тисячі гривень.
Щодо нерухомості, то Гайдар є лише співвласником квартири в Харкові площею 43,3 квадратного метра. Він її ділить із Ольгою Гайдар.
Також він вказав деяке майно матері, яка його має трішки більше:
- квартиру в Харкові площею 134 квадратних метри;
- ділянку землі та садовий будинок в Чугуївському районі;
- дві третини квартири в Чугуєві.
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