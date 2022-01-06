В Харькове мужчина голыми руками остановил бус, который катился с крутого склона: видео
6 января 2022 , 22:00Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Харьков 1654"
В Харькове мужчина самостоятельно остановил бус Volkswagen, который неуправляемо катился вниз со скользкого крутого склона. Кадры распространились по сети 5 января.
Ситуацию осложняло то, что гора была покрыта снегом и льдом. Чудом в результате инцидента никто не пострадал.
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Мужчина голыми руками держал бус, пока ему не пришли на помощь / Скриншот видео
Помощь не заставила себя ждать
- На видео сняли, как мужчина сам пытается остановить машину, которая вот-вот может упасть в пропасть, потянув его за собой.
- На фоне также слышен голос испуганной женщины, которая просит молодого человека отойти.
- В конце концов на помощь мужчине пришел водитель другого авто.
- Микроавтобус удалось вытащить на дорогу с помощью специального буксируемого троса.
Вытянуть бус удалось с помощью специального троса / Скриншот видео
В Харькове мужчина голыми руками остановил бус над пропастью: видео
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Текст публикации"Харьков 1654":
Вчера в лесу у Основянского озера парень голыми руками остановил бусик и не дал ему улететь в кювет.