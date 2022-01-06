В Харькове мужчина голыми руками остановил бус, который катился с крутого склона: видео

6 января 2022 , 22:00
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Источник:

телеграм-канал "Харьков 1654"

В Харькове мужчина самостоятельно остановил бус Volkswagen, который неуправляемо катился вниз со скользкого крутого склона. Кадры распространились по сети 5 января.

Ситуацию осложняло то, что гора была покрыта снегом и льдом. Чудом в результате инцидента никто не пострадал.

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Мужчина голыми руками держал бус, пока ему не пришли на помощь / Скриншот видео

Помощь не заставила себя ждать

  • На видео сняли, как мужчина сам пытается остановить машину, которая вот-вот может упасть в пропасть, потянув его за собой.
  • На фоне также слышен голос испуганной женщины, которая просит молодого человека отойти.
  • В конце концов на помощь мужчине пришел водитель другого авто.
  • Микроавтобус удалось вытащить на дорогу с помощью специального буксируемого троса.


Вытянуть бус удалось с помощью специального троса / Скриншот видео

Обратите внимание! Аварийная ситуация возникла в лесу возле Основянского озера.

В Харькове мужчина голыми руками остановил бус над пропастью: видео

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Текст публикации"Харьков 1654":

Вчера в лесу у Основянского озера парень голыми руками остановил бусик и не дал ему улететь в кювет.

Автор: Вікторія Довгань