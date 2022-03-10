В ГСЧС отмечают, что в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky. Горели около 100 квадратных метров.

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Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших не было

Возгорание началось на 4-м и техническом этажах, а также на крыше здания горели конструктивные элементы и отделки.

Спасатели добавили, что ликвидировать пожар удалось в 03:00. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия пожара в ТРЦ Nikolsky в Харькове:

Кроме того, ночью оккупанты обстреляли село Слобожанское, Балаклейской общины Изюмского района. В результате вражеский снаряд попал в частный дом. Из-за разрушения здания под его завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 ребенка. 5-летней девочке удалось выжить.

Спасатели за сутки совершили более 30 выездов, чтобы ликвидировать пожары, а также разобрать завалы разрушенных построек.

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