В Харькове в очередной раз заминировали школу: испуганных учеников вывели
9 декабря 2021 , 12:04Читати новину українською
Источник:телеграм ХС
Харьковским правоохранителям 9 декабря поступило сообщение об угрозе взрыва в одной из местных школ. Оттуда начали немедленно выводить учеников.
Об этом сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 11.20. Также обнародовали фото, на котором заметно много школьников, которых вывели из помещений.
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Полиция никак не комментировала
Речь идет о харьковской школе №98. На место, по всей видимости, уже прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. Однако полиция Харьковщины пока происшествие никак не комментировала.
На фото с места видно, что дети вышли на улицу в куртках. Пока неизвестно, вернутся ли школьники за свои парты, когда завершат обследование учебного заведения.
Серия минирования школ в Харькове
- 7 декабря в соцсетях публиковали видео с эвакуацией учеников нескольких школ города. Там уже второй день подряд искали "взрывчатку", которую так и не обнаружили. Впоследствии начали разыскивать фейкового минера.
- 6 декабря началась эвакуация учеников из школы №59, гимназии №13, школы №36. Там искали взрывчатку, о которой сообщил аноним. Однако усилия взрывотехников также были напрасны, ведь бомбы не было.
- 6 декабря также сообщили о других заминированиях – школах № 93, 114, 129 и 136. Это сделал уже более изобретательный "террорист". Он говорил, что учреждения могут взорвать, если ему не отправят 7 миллионов гривен.