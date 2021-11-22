В Харькове пьяный водитель протаранил несколько авто и просто уехал: видео момента столкновений

В центре Харькова заметили внедорожник Hyundai с пьяным водителем, который не смог вписаться в поворот. Там он протаранил сразу несколько автомобилей, а потом спокойно поехал дальше. Когда злоумышленника поймали, он пытался откупиться.

Момент этих аварий попал на видеорегистратор авто, стоявшего рядом. Во второй половине дня 22 ноября запись уже обнародовали в местных телеграм-каналах.

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Женщина бежала по тротуарам

Это случилось в переулке Классический. Машина начала врезаться в припаркованный транспорт на повороте. Таким образом черный внедорожник повредил 3 автомобиля – Volkswagen, Jeep и Toyota.

На записи заметно, что 2 водителя сразу сели в свои автомобили, чтобы отъехать с дороги. Один из них вообще начал убегать от опасности ДТП по тротуару.

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Предлагал патрульным взятку

Когда патрульные нашли этот автомобиль, у его водителя были явные признаки опьянения. Тест на Drager показал, что в его крови было 1,93 промилле алкоголя.

Впоследствии пьяный харьковчанин решил откупиться. Он предлагал патрульным полицейским 10 тысяч гривен. Они предупредили злоумышленника об уголовной ответственности за такие действия, однако это было безрезультатно. Поэтому правоохранители вызвали на место еще и следственно-оперативную группу. Авто нарушителя Hiundai Santa FE забрали на штрафплощадку.



Место задержания пьяного водителя / Фото патрульной полиции Харьковской области

Похожее событие накануне

В Одессе ночью 22 ноября патрульные увидели автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. Однако водитель не реагировал на требование остановиться.

Поэтому началась погоня, которая продолжалась до момента, пока нарушитель не врезался в несколько припаркованных авто. После этого мужчина выбежал из транспорта и пытался убежать пешком.



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