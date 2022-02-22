В Харькове почтили жертв теракта российских наемников во время Марша достоинства

Жители Харькова собрались на панихиду за погибшими в теракте у Дворца спорта. Речь идет об украинцах, которых российские наемники убили в 2015 году.

22 февраля почтить память погибших во время теракта пришло несколько десятков человек. Участники гражданской панихиды принесли цветы, национальные флаги и портреты.

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Поддержка только от друзей

Почтить память погибших в трагедии пришел отец Дани Дидика – Андрей. Парень погиб во время теракта, а его отца поддерживают только друзья.



Несколько десятков человек собрались на акцию памяти жертв теракта / Фото Суспільного

Мужчина упрекнул, что за 7 лет государство ничем не помогло. Только после похорон сотрудники соцслужбы проверили, в каких условиях жил подросток и почему ушел на акцию.

Поддерживают только друзья. Люди, пишущие портреты Дани, и становятся друзьями,

– сказал Андрей Дидик.

Ученика гимназии №11 местные жители считают героем. Они отмечают, что мальчик был патриотичным и жалеют родителей.

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Местные против "русского мира"

Участники акции подчеркнули, что Россия никогда не примет суверенности Украины. Следовательно, украинцы должны помнить своих патриотов и защитников.

"Харьков отдает свою дань достоинству революции, кровью отдает, поэтому мы должны уважать молодых, стариков, детей, отдавших жизнь на этом месте. Чтобы никто не забыл, чтобы все знали, что такое "русский мир", – подчеркнула волонтер Марина Ворона.



Все больше харьковчан понимает, что от России мира ждать не стоит.

Проект памятника

Архитектор Александр Грешнов подготовил проект памятника погибшим в теракте в Харькове. Среди жителей собирают подписи и передадут документы в городской совет. Предварительно, стоимость задумки составляет 7 миллионов гривен.

По словам автора, сооружение должно быть выше многоэтажки, чтобы символизировать продолжающуюся и растущую жизнь. Предполагается, что колос должен быть виден из разных частей Харькова.

Теракт в Харькове: главное

У Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года проходил мирный Марш единства. Когда мимо проходили участники акции, раздался взрыв.

На месте погибли 2 человека, ранения получили 11. Впоследствии один из правоохранителей и 3 участников марша скончались в больнице – это 15-летний Данило Дидик, 18-летний Николай Мельничук, 37-летний Вадим Рыбальченко и 52-летний Игорь Толмачев.

За 4 года, 28 декабря 2019 года, Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными в теракте трех человек. Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова хотели отправить за решетку на пожизненное.

Однако уже на следующий день они были переданы на неподконтрольные территории во время обмена заключенными. А уже в сентябре 2020 их объявили в розыск.

В конце 2021 родственники погибших и потерпевшие подали иск против Украины в деле теракта. В феврале Кабмин решил отказать в компенсации.

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