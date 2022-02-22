22 лютого вшанувати пам'ять загиблих під час теракту прийшло кілька десятків людей. Учасники громадянської панахиди принесли квіти, національні прапори й портрети.

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Підтримка лише від друзів

Вшанувати пам'ять загиблих у трагедії прийшов батько Дані Дідіка – Андрій. Хлопець загинув під час теракту, а його батька відтоді підтримують лише друзів.



Кілька десятків людей зібралися на акцію вшанування жертв теракту / Фото Суспільного

Чоловік дорікнув, що за 7 років держава нічим не допомогла. Лише після похорону працівники соцслужби перевірили, в яких умовах жив підліток і чому пішов на акцію.

Підтримують тільки друзі. Люди, які пишуть портрети Дані, й стають друзями,

– сказав Андрій Дідік.

Учня гімназії №11 місцеві жителі вважають героєм. Вони відзначають, що хлопчик був патріотичним, та жаліють батьків.

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Місцеві проти "руського миру"

Учасники акції наголосили, що Росія ніколи не прийме суверенності України. Відтак, українці повинні пам'ятати своїх патріотів та захисників.

"Харків віддає свою данину гідності революції, кров'ю віддає, тому ми маємо шанувати молодих, старих, дітлахів, які віддали життя на цьому місці. Щоб ніхто не забув, щоб усі знали, що таке "руський мир", – наголосила волонтерка Марина Ворона.



Все більше харків'ян розуміє, що від Росії миру чекати не варто / Фото Суспільного

Проєкт пам'ятника

Архітектор Олександр Грешнов підготував проєкт пам'ятника загиблим у теракті в Харкові. Серед жителів збирають підписи й передадуть документи в міську раду. Попередньо, вартість замислу становить 7 мільйонів гривень.

За словами автора, споруда має бути вищою за багатоповерхівки, щоб символізувати життя, яке продовжується й зростає. Передбачається, що колос мають бачити з різних частин Харкова.

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Біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року відбувався мирний Марш єдності. Коли повз проходили учасники акції, пролунав вибух.

На місці загинули 2 людей, поранення отримали 11. Згодом один із правоохоронців і 3 учасників маршу померли в лікарні – це 15-річний Данило Дідік, 18-річний Микола Мельничук, 37-річний Вадим Рибальченко і 52-річний Ігор Толмачов.

За 4 роки, 28 грудня 2019 року, Фрунзенський райсуд Харкова визнав винними у теракті трьох осіб. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова хотіли відправили за ґрати на довічне.

Однак уже наступного дня їх передали на непідконтрольні території під час обміну ув'язненими. А вже у вересні 2020 року їх оголосили в розшук.

Наприкінці 2021 року родичі загиблих та потерпілі подали позов проти України у справі теракту. У лютому Кабмін вирішив відмовити у компенсації.

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