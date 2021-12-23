Через це родичі загиблих вимагають заплатити їм матеріальну компенсацію. Мовиться про трагедію, що сталася 22 лютого 2015 року.

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За що просять компенсацію

Адвокат сторони потерпілих Олег Головков розповів детальніше про звернення до суду Суспільному. Він зазначив, що позов подали родини 3 загиблих у теракті: Вадима Рибальченка, Данила Дідика та Ігоря Толмачова. Обвинуваченою стороною в позові є не лише Кабмін, а й Державна казначейська служба

Люди просять заплатити їм по 5 мільйонів гривень компенсації. За словами адвоката, в позові є кілька аспектів. Передусім, він сказав, що сам факт вчинення теракту свідчить про неналежне виконання обов'язків держави.

Суд тривав протягом п'яти років, родини ходили до суду, після чого держава відпустила засуджених з порушенням законодавства, діями посадовців практично було скоєно злочин.

– сказав правозахисник.

Також він додав, що держава повністю відмовилася від виконання своїх обов'язків щодо відшкодування шкоди потерпілим. Тому згодом сторони процесу зустрінуться у Фрунзенському райсуді Харкова, де розглядатимуть клопотання.

Головне про теракт у Харкові

Під час маршу Єдності пролунав вибух, який забрав життя 4 людей.

Серед них були – правоохоронець і 3 учасників акції – Ігор Толмачов, Микола Мельничук, Вадим Рибальченко та Данило Дідік.

Лише 28 грудня 2019 року визнали винними у теракті обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова.

Їх засудили до довічного ув'язнення, але змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Уже наступного дня 3 чоловіків передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони навіть не визнали свою провини.

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Читайте повний текст допису Олега Головкова:

Два роки тому, я пояснював, чому "обмін" Харківських терористів є злочином. Але Путін взяв великого лідера сучасності "на слабо".

Два роки я та сім'ї загиблих у теракті намагались врегулювати ситуацію без суду. Два роки ігнору, відписок та пустих обіцянок.

Сьогодні потерпілі в теракті звернулись з позовом до держави. Андрій Дідік, Толмачева та Рибальченко проти держави Україна, в особі Кабінет Міністрів України.

Офіс Президента України це ваша безпосередня заслуга.