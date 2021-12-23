За это родственники погибших требуют заплатить им материальную компенсацию. Речь идет о трагедии, произошедшей 22 февраля 2015 года.

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За что просят компенсацию

Адвокат стороны потерпевших Олег Головков рассказал подробнее об обращении в суд "Суспільному". Он отметил, что иск подали семьи 3 погибших в теракте: Вадима Рыбальченко, Даниила Дидыка и Игоря Толмачева. Обвиняемой стороной в иске является не только Кабмин, но и Государственная казначейская служба.

Люди просят заплатить им по 5 миллионов гривен компенсации. По словам адвоката, в иске есть несколько аспектов. Прежде всего, он сказал, что сам факт совершения теракта свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязанностей государства.

Суд длился в течение пяти лет, семьи ходили в суд, после чего государство отпустило осужденных с нарушением законодательства, действиями должностных лиц практически было совершено преступление.

– сказал правозащитник.

Также он добавил, что государство полностью отказалось от выполнения своих обязанностей по возмещению ущерба потерпевшим. Поэтому впоследствии стороны процесса встретятся во Фрунзенском райсуде Харькова, где будут рассматривать ходатайство.

Главное о теракте в Харькове

Во время марша Единства прогремел взрыв, который унес жизни 4 человек.

Среди них были правоохранитель и 3 участников акции: Игорь Толмачев, Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко и Даниил Дидик.

Лишь 28 декабря 2019 года признали виновными в теракте обвиняемых по делу Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Их приговорили к пожизненному заключению, но изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Уже на следующий день 3 мужчин передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц. Они даже не признали свою вину.

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Читайте полный текст сообщения Олега Головкова:

Два года назад я объяснял, почему "обмен" харьковских террористов является преступлением. Но Путин взял великого лидера современности "на слабо".

Два года я и семьи погибших в теракте пытались урегулировать ситуацию без суда. Два года игнора, отписок и пустых обещаний.

Сегодня потерпевшие в теракте обратились с иском к государству. Андрей Дидик, Толмачева и Рыбальченко против государства Украина, в лице Кабинет Министров Украины.

Офис Президента Украины, это ваша непосредственная заслуга.