В Харькове зарево на весь город: снаряды могли попасть в танковое училище
1 марта 2022 , 23:14Читати новину українською
Источник:Суспільне Харьков
Российские военные продолжают цинично обстреливать Харьков. Вражеские снаряды могли попасть в танковое училище.
От взрывов в разных районах Харькова произошли пожары. Теперь на небе заметно зарево.
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По предварительным данным, российские снаряды из истребителя попали в институт танковых войск на Холодной Горе. Несколько снарядов упали на главный учебный корпус и парк боевых машин.
Смотрите видео с пожарами от взрывов в Харькове:
В Харькове снаряды могли попасть в танковое училище / Оперативный ВСУ
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