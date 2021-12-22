На Харьковщине 200 домов остались без воды из-за упрямого соседа

В городе Лозовая на Харьковщине жители 200 домов на семи улицах с 20 декабря сидят без воды из-за неуступчивого соседа. Мужчина не пускает коммунальщиков в свой двор, где прорвало трубу.

Аварийная ситуация возникла на улице Курчатова, однако уже вторые сутки подряд ее не могут устранить. Без водоснабжения остались не только частные дома, но и очистные сооружения.

По теме На Подоле прорвало канализацию, но охранники новостройки не давали устранить потоп

Противостояние не на шутку

Директор "Лозоваводосервиса" Владимир Кириченко пожаловался, что здание, под которым повредились коммуникации, построено без согласований и без соблюдения санитарных норм.

Чтобы решить вопрос, по указанному адресу вызвали полицию. Она зафиксировала факт, что местный житель не дает коммунальщикам выполнить необходимые работы.

В то же время владелец дома опасается, что ремонтные работы повредят его жилье. Поэтому он настаивает, чтобы водопровод не заделывали, а санировали – якобы для этого нужно всего 50 метров новой пластиковой трубы.

Мужчина, который не пускает коммунальщиков для ремонта во двор / Скриншот видео

Коммунальщики против

Со своей стороны ремонтная бригада сразу заявила, что деньги на покупку новых коммуникаций нигде не предусмотрены. Так же против идеи отгородившегося жителя выступил и директор "Лозоваводосервиса".

Он подчеркнул, что на самом деле переводить нужно 300, а не 50 метров трубы. Кроме того, за метр придется заплатить 240 гривен, также необходимы средства на рытье траншеи и проект нового строительства. Следовательно, совокупные расходы будут составлять как минимум 100 тысяч гривен, которых пока нет.

Впрочем, эти аргументы не убедили владельца дома, и он так и не согласился никого пропустить в свой двор. Мужчина хочет решать вопрос с мэром Лозовой.

В Лозовой 200 домов остались без воды, потому что один из жителей не пустил во двор ремонтников: видео