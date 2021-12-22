Аварійна ситуація виникла на вулиці Курчатова, однак вже другу добу поспіль її не можуть владнати. Без водопостачання залишилися не лише приватні будинки, але й очисні споруди.

За темою На Подолі прорвало каналізацію, але охоронці новобудови не давали усунути потоп

Протистояння не на жарт

Директор "Лозоваводосревісу" Володимир Кириченко поскаржився, що будинок, під яким пошкодилися комунікації, збудований без погоджень і без дотримання санітарних норм.

Аби якось вирішити питання, за вказаною адресою викликали поліцію. Вона зафіксувала факт того, що місцевий житель не дає комунальникам виконати необхідні роботи.

Натомість власник будинку побоюється, що ремонтні роботи пошкодять його житло. Тому він наполягає, аби водогін не латали, а санували – буцімто для цього потрібно лише 50 метрів нової пластикової труби.



Чоловік, який не пускає комунальників для ремонту на подвір'я / Скриншот відео

Комунальники проти

Зі свого боку ремонтна бригада одразу заявила, що грошей на покупку нових комунікацій ніде не передбачено. Так само проти ідеї жителя, який від усіх відгородився, виступив і директор "Лозоваводосервісу".

Він наголосив, що насправді перекладати треба 300, а не 50 метрів труби. Окрім того, що за метр доведеться заплатити 240 гривень, також необхідні кошти на риття траншеї та проєкт нового будівництва. Відтак, сукупні витрати становитимуть щонайменше 100 тисяч гривень, яких наразі немає.

Втім, ці аргументи не переконали власника будинку, і він так і не погодився нікого пропустити на своє подвір'я. Чоловік хоче вирішувати питання із мером Лозової.

У Лозовій 200 будинків лишилися без води, бо один із мешканців не пустив на подвір'я ремонтників: відео