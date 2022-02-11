Харьковских железнодорожников будут судить за приобретение некачественной формы для работников

Чиновников "Южной железной дороги" подозревают в закупке бракованной рабочей одежды для работников. Служебная халатность повлекла 650 тысяч гривен убытков.

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительные акты в отношении 4 должностных лиц регионального филиала Укрзализныци. Их обвиняют в служебной халатности.

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Некачественная униформа

По словам руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, следствие установило факт закупки специальной рабочей формы для железнодорожников. Ряд договоров заключила "Южная железная дорога" еще в 2019 году с частным предприятием.



Договоры на закупку формы филиал Укрзализныци заключил еще в 2019 году / Фото прокуратуры Харьковщины

Во время поставки товара трое ответственных работников не проверили качество спецодежды. Руководитель подразделения подписал акты приема, поэтому деньги компании-исполнителю перечислили.

Впоследствии экспертиза установила, что приобретенная одежда не соответствует государственным стандартам. Следовательно, действия должностных лиц повлекли 650 тысяч гривен убытков.



Ответственные чиновники не проверили качество спецодежды и нанесли ущерб государству / Фото прокуратуры Харьковщины

По факту служебной халатности открыли уголовное производство и осуществили досудебное расследование. Теперь железнодорожникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Лицензия Укрзализныци

Государственная служба по безопасности на транспорте в конце декабря завершила проверку Укрзализныци. Результаты показали ряд нарушений, которые не исправляли годами.

Руководство компании предупредили о возможной приостановке действия лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов. Через 2 недели Укртрансбезопасности прислали все необходимые документы.

Лицензия продолжила действовать, а перевозчик начал устранять нарушения. Компания также оплатила штраф за административные правонарушения. В Службе безопасности на транспорте обещают в дальнейшем мониторить деятельность Укрзализныци.

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