Новобаварська окружна прокуратура Харкова скерувала до суду обвинувальні акти щодо 4 посадовців регіональної філії Укрзалізниці. Їх звинувачують у службовій недбалості.

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Неякісна уніформа

За словами керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, слідство встановило факт закупівлі спеціальної робочої форми для залізничників. Низку договорів уклала "Південна залізниця" ще 2019 року з приватним підприємством.



Договори на закупівлю форми філія Укрзалізниці уклала ще 2019 року / Фото прокуратури Харківщини

Під час постачання товару, троє відповідальних працівників не перевірили якість спецодягу. Керівник підрозділу підписав акти прийому, тож гроші компанії-виконавцю перерахували.

Згодом експертиза встановила, що придбаний одяг не відповідає державним стандартам. Відтак, дії посадовців спричинили 650 тисяч гривень збитків.



Відповідальні посадовці не перевірили якість спецодягу та завдали збитків державі / Фото прокуратури Харківщини

За фактом службової недбалості відкрили кримінальне провадження та здійснили досудове розслідування. Тепер залізничникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Ліцензія Укрзалізниці

Державна служба з безпеки на транспорті наприкінці грудня завершила перевірку Укрзалізниці. Результати показали низку порушень, які не виправляли роками.

Керівництво компанії попередили про можливе призупинення дії ліцензії на перевезення пасажирів і небезпечних вантажів. За 2 тижні Укртрансбезпеці надіслали всі необхідні документи.

Ліцензія продовжила діяти, а перевізник почав усувати порушення. Компанія також сплатила штраф за адміністративні правопорушення. У службі безпеки на транспорті обіцяють надалі моніторити діяльність Укрзалізниці.

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